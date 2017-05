Oostende stoot door naar halve finales in play-offs

In elke basis was er een wijziging tegenover de eerste kwartfinales: Deroover en Salumu stonden aan de opworp ten nadele van Williams en Newbill. Chada opende de score, maar het trio Salumu-Katic-Kesteloot plaatste na ruim zes minuten al een 4-14-tussenstand op het bord. Channels en Henry waren toen al naar de bank teruggekeerd wegens elk twee fouten. Driepunters van Chada en Oveneke brachten Kangoeroes dichterbij: 14-18.

Korven van Walden en Gillet dwongen coach Goethals bij 14-25 vroeg in het tweede kwart al tot een time-out. Channels en Henry reageerden snel en dan wou ook coach Gjergja een dode minuut. Oostende verscherpte zijn verdediging nog en de kloof klom opnieuw. De Kangoeroes hadden in de eerste helft hun aanvallen slechts aan 29,2 % afgewerkt, de Zeekapiteins aan 60 %.

Het derde kwart begon met een afgekeurde bom van Gillet waarna Djordjevic een koppel tweepunters in de mand joeg: 22-41. Katic en Kesteloot hoorden halverwege het derde kwart hun derde fout, bij de thuisploeg waren Channels en Henry aan nummer vier toe. Toen Djordjevic in de 27ste minuut een driepunter afvuurde en meteen de twintiger (26-47) realiseerde, was de winnaar bekend. Het werd 53-72.

(PR - foto Belga)