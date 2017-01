Oostende is een maatje te sterk voor Mega Leks in Champions League Basketball

Landskampioen BC Oostende heeft op de dertiende en voorlaatste speeldag van de Champions League basketbal voor mannenteams zijn vijfde zege in groep D geboekt. De kustploeg haalde het in eigen huis met 82-74 van het Servische Mega Leks (rust 44-43) en hield zo zijn kwalificatiekansen voor een verlengd verblijf in Europa gaaf.