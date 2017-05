Moeizame, maar verdiende openingswinst voor BC Telenet Oostende

Kangoeroes miste nog Donkor (hamstringblessure) en Oostende liet Salumu (rug) rusten. Op de openingskorf van Channels reageerden Gillet en Djordjevic met een 10-0-rush. De Kangoeroes vonden ruim vijf minuten de richting naar de korf niet. Maar ze herstelden zich snel. Vroeg in het tweede quarter beende Chada aan 15-15 zelfs bij. De Oostendenaars namen snel met een 8-0-run opnieuw het initiatief. In de zeventiende minuut driepunterde Kuridza de tienpuntenkloof (30-20) op het bord. Een ultieme bom van Oveneke herleidde de achterstand halverwege tot slechts zes puntjes: 35-29.

Na de aansluitingstreffer van Deroover (37-36) voedden Djordjevic met acht punten en Newbill met twee bommen een 14-0-reactie: 51-36. Deze opener van de kwartfinale lag toch nog niet in zijn definitieve plooi. Oostende kende veel moeite met de steeds variërende zonedefensies. Na een time-out van coach Goethals naderden de Rupeljongens tot 53-49. Daarna volgde een nieuwe slingerbeweging: spprint naar 62-50 en terugkeer tot 63-58. Nog vijf minuten op de klok. Djordjevic (19 punten, 4 assists en 3 rebounds) en Katic (10 punten, 4 rebounds en 6 uitgelokte fouten) hielden uiteindelijk de moeizame maar verdiende zege thuis.

Vrijdag volgt de tweede match in Willebroek. Bij een eventuele 1-1-stand is er zondag een derde en beslissende wedstrijd in Oostende. Salumu tracht vandaag donderdag de training te hervatten. Donkor speelt in deze kwartrfinales zeker niet meer.

(PR)