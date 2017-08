Kortrijk Sport houdt vast aan kern: "Goede wisselwerking"

Hoofdcoach Dirk De Waelle hoeft bij BC Kortrijk Sport slechts een tweetal nieuwe spelers in te passen. Robrecht Vanwijnsberghe en Louis Vanderhaeghen komen over van respectievelijk Wevelgem en Okapi Aalst. De eerstejaarsseniors kunnen in beide competities worden ingezet: derde nationale en tweede landelijke.