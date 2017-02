KBOB verliest opnieuw van Laarne

Na een vroege 3-5 voorsprong met vijf punten van Rondinelli, spurtte de thuisploeg naar 23-14 op het einde van het eerste quarter. KBOB bleef in het tweede kwart min of meer gelijke tred houden met de thuisploeg, vooral dankzij Rondinelli die in de eerste helft maar liefst 20 punten liet optekenen (40-32 halfweg).

Na de rust kwam KBOB beter opzetten. De defense sloot goed en aanvallend ging het stukken beter. Grymonprez zette bij 45-46 de bezoekers sinds langs weer op voorsprong, maar Laarne had het laatste woord (50-46).

Met haar 28ste punt bracht Rondinelli KBOB op 52-51, maar Ilse Deforche, vorig seizoen nog in dienst bij KBOB, zette de thuisploeg met een driepunter op de juiste weg. KBOB slaagde er niet in de klus te klaren.

Zondag speelt KBOB voor de derde keer in zeven dagen tijd. Dan komt Sint-Katelijne-Waver naar Bredene, met onder andere de tweeling Billie en Becky Massey die vorig seizoen nog voor KBOB uitkwamen.

(BV)