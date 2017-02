KBGO speelt bekerfinale, ondanks verlies bij Soba Antwerpen

De wedstrijd kon niet beter beginnen voor de kustploeg. Het eerste quarter werd afgesloten met een 11-18 bonus. Een ander verhaal in het tweede quarter. Soba vond eindelijk zijn juiste ritme en scoorde wel heel vlotjes, terwijl KBGO moeizaam punten sprokkelde. De thuisploeg nam over en ging rusten met een 38-34 voorsprong.

KBGO drong aan en bleef tijdens het derde kwart in het spoor van Soba (56-53). De thuisploeg geloofde nog altijd in een stunt en trok alle registers open. KBGO hield stand en ondanks de nipte nederlaag gaat het toch door naar de finale, want het had genoeg punten op overschot uit de heenwedstrijd.

De finale van de Beker van Vlaanderen wordt gespeeld in het weekend van 11 en 12 maart in Boom. Tegenstander is Gent Hawks dat dinsdagavond ook een tweede keer won van Basket Sijsele.

(BV)