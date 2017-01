KBGO met één been in bekerfinale na zege tegen Soba Antwerpen

Een voltallig KBGO trad donderdagavond aan in de heenwedstrijd van de halve finale van de Beker van Vlaanderen. De wedstrijd begon wat later dan voorzien doordat de sportactiviteit van de stedelijke sportdienst tot 20 uur duurde.

Ondanks de lange trip op een weekdag waren de bezoekers het best bij de les in het openingsquarter. Ze dubbelden de thuisploeg naar 12-25. Een ander vaatje was nodig om uit te tappen en dat werd ook gevonden. KBGO scoorde ontzettend vlot, maar moest de voorsprong halfweg toch aan de Sinjoren laten (41-43).

KBGO bleef op dat elan doorgaan. De Antwerpenaren wisten niet van welk hout pijlen te maken en scoorden nauwelijks tien punten in het derde quarter. KBGO ging wel heel vlot over Soba naar een comfortabele 68-53 met nog tien minuten te spelen.

De bonus zo ver mogelijk uitdiepen was dan ook de boodschap met het oog op de terugwedstrijd van 15 februari, maar daar kwam nauwelijks nog iets bij. Een eventuele finale volgt op 12 maart in Boom.

(BV)