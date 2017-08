Meesseman stond 31,5 minuten op het terrein. Ze was daarin goed voor 15 punten, 7 assists en 6 rebounds.

Met zestien zeges en tien nederlagen prijken de Mystics op de vierde plaats in de WNBA. De top acht plaatst zich in september voor de play-offs.

Woensdag ontvangen Meesseman en co in hun volgende wedstrijd LA Sparks, de nummer twee in de stand.

(Belga - Foto Belga)