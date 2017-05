Emma Meesseman: "Moeilijk kiezen tussen WNBA en EK"

Toch zit haar seizoen er nog niet op, integendeel: binnen enkele dagen steekt ze de Atlantische Oceaan over om met de Washington Mystics vier wedstrijden te spelen in de Women's National Basketball Association (WNBA) en meteen daarna vervoegt ze het Belgische nationale elftal op het EK in Rome.

Meesseman is samen met Ann Wauters een belangrijke pion voor de Belgian Cats op het EK in Praag van 16 tot 25 juni. Zondag, daags na de wedstrijd tegen Italië, liet de West-Vlaamse basketster weten dat de sfeer goed zit bij België. "Natuurlijk ben ik vermoeid, maar ik ben vooral blij om opnieuw voor mijn land uit te komen. Iedereen voelt zich goed in de groep, want de meesten spelen al van jongs af aan samen. Er is geen rivaliteit en we vormen een hecht team."

De Cats werken momenteel het Italiaanse vierlandentornooi in Latina af, een stadje dat op 80 kilometer ligt van Rome. Ze verloren hun eerste twee wedstrijden van Rusland (57-48) en Italië (68-62). Twee slechte repetities dus ter voorbereiding van het EK, waar ze voor het eerst in tien jaar aan deelnemen. "We hebben nog veel werk. We maken nog te veel fouten, maar beter dat we nu in de fout gaan dan op het EK. We moeten zoeken waar het mis gaat en er lessen uit trekken."

Meesseman wou absoluut eerst aan het seizoen beginnen met de Washington Mystics in de WNBA vooraleer ze aansluit bij de Cats. "Ik wou niet terugkeren van het EK en beseffen dat ik me op zeer korte tijd nog moet aanpassen aan nieuwe spelsystemen. Bovendien was het te moeilijk om te kiezen tussen twee dromen: de WNBA of het EK", aldus Meesseman, die aan haar vijfde seizoen begint bij voor de Mystics.

Haar WNBA-team heeft fors geïnvesteerd in een nieuwe kern en mikt dit seizoen op de topplaatsen. "Vooral onze omgeving en de media leggen ons veel druk op. Daarnaast zijn er veel nieuwe spelers bijgekomen. We hebben sterke, maar zeker ook zwakke punten. Aan ons om daaraan te werken."

Dankzij haar intelligentie in het spel en uitstekend balgevoel past de West-Vlaamse zich moeiteloos aan om samen te spelen met wereldsterren zoals Diana Taurasi in Ekaterinburg en Elena Delle Donne in Washington. "Het is uiteraard indrukwekkend om twee van de beste basketsters ter wereld in je team te hebben, maar uiteindelijk besef je dat het ook maar mensen zijn zoals iedereen." (Belga)