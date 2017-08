Emma Meesseman loodst Washington met dertig punten voorbij Atlanta

Meesseman stond bijna 35 minuten op het terrein. De Ieperse maakte in die periode 30 punten, een persoonlijk record, plukte tien rebounds en gaf twee assists. Kristi Toliver was met 19 punten de tweede beste schutter bij de Mystics. In het verliezende kamp scoorde Elizabeth Williams 18 punten. Met veertien zeges en negen nederlagen deelt Washington in de tussenstand van de WNBA de derde plaats met Connecticut Sun. Alleen Minnesota Lynx (19-2) en LA Sparks (17-6) doen beter. De top acht speelt de play-offs.