Dynamite Deerlijk plaatst zich voor play-offs na winst tegen Monceau

In Top Division Women 1 won Dynamite Deerlijk op eigen veld van Royal Spirou Monceau met 92-75. Door deze zege is het zeker van deelname aan de play-offs. Domper op de feestvreugde was het uitvallen van Silke Storme met een zware enkelblessure.