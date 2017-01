DS Waregem wint eenvoudig van Sint-Katelijne-Waver

In Top Division Women 1 nam Declercq Stortbeton Waregem eenvoudig de maat van Sint-Katelijne Waver. Het werd 88-66. Opnieuw was een hoofdrol weggelegd voor Marjorie Carpréaux. Ze was goed voor 24 punten, 8 assists en 8 rebounds.