DS Waregem verslaat Luik na spannende slotfase

Voor het eerst dit seizoen kon Waregem terug rekenen op An-Katrien Nauwelaers. Luik ging het best van start en opende met twee bommen. Via Ippersiel werd het 17-10. Onder impuls van het Amerikaanse duo Dowdell-Johnson stonden de bordjes terug in evenwicht na 10 minuten.

In de tweede periode zorgde Lore Devos voor de eerste voorsprong, 19-21. Marjorie Carpréaux voor de maximale voorsprong van 13 punten in de eerste helft, 22-35. De Walen vochten echter helemaal terug tot 39-42 aan de rust.

Na de koffie opende Devos met een driepunter. Shanavia Dowdell zorgde na ruim zeven minuten voor de 50-58. Luik gaf echter geen krimp en dichte de kloof opnieuw, 57-60. In de slotperiode duwde een enthousiast Luik door, 68-62. Opnieuw waren het de Amerikanen die de ommekeer inluidden. Het ging van 68-62 naar 72-76. Aline Verelst knalde met een driepunter de 72-79 binnen met nog 1 minuut op de klok. Dubuc zorgde met een bom nog voor de 77-80. Verelst mocht vanop de vrijworplijn de 77-83 eindstand vastleggen. Hard bevochten zege voor Waregem die zaterdag naar Houthalen trekt.

(EL)