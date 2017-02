DS Waregem speelt finale van Beker van België

"We namen onmiddellijk een goeie start", blikt assistent-coach Hilde Dhondt op het wedstrijdbegin terug. "Daarna liep het evenwichtiger. Beide ploegen bleven aan elkaar gewaagd. We konden enkele keren een kloofje slaan, maar Willebroek slaagde er telkens in om zich terug in de wedstrijd te knokken. We hadden het moeilijk om hun aanvallende rebound naar ons toe te trekken. Op het einde kwamen we ...