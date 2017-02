Dario Gjergja blijft tot 2021 bij BC Oostende

Dario Gjergja, die ondertussen aan zijn zesde seizoen bezig is bij BC Telenet Oostende, had enkele weken geleden de onderhandelingen over een verlengd verblijf met de clubleiding aangevat. Zaterdagavond werd dat geofficialiseerd met de ondertekening van een nieuwe overeenkomst door beide partijen.

Dario Gjergja won sedert zijn aanstelling in december 2011 al viermaal de Beker van België en hij werd al vijfmaal landskampioen met Oostende. Hij heeft nu dus een contract tot juni 2021.

(PR - foto RN)