Coach Daniel Goethals ruilt Willebroek voor Bergen

De 47-jarige voormalige Belgian Lion tekende een contract voor twee jaar. Momenteel is hij bij reeksgenoot Willebroek aan de slag. Goethals coacht Willebroek sinds november 2014. Hij deed er zijn eerste ervaring als clubtrainer op. Voordien was hij bij de Belgische bond in dienst, onder meer als coach van de Belgian Cats. Bij Bergen is hij de opvolger van Yves Defraigne. Die stapte twee weken terug op na een 81-69 nederlaag op het parket van Willebroek. Frank De Meulemeester doet het seizoen uit als T1 en wordt onder Goethals weer assistent.

Na 23 speeldagen is Bergen met 32 punten achtste en op twee na laatste in de Euromillions League. Willebroek bezet met 35 punten de zesde plaats.

