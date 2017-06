Brussels wordt tegenstander van BC Oostende in finale van de play-offs

Bij de rust had Brussels al een kloof van tien punten uitgebouwd. Na de pauze diepte de thuisploeg gedragen door het publiek die voorsprong nog uit ondanks een ultieme stuiptrekking van de Giants in het slotkwart (19-15, 23-17, 18-15, 27-26). Domien Loubry (25 punten, 5 assists) was opnieuw de uitblinker bij Brussels. Bryan Ubel (16 punten, 6 rebounds) en Chris Dowe (13 punten, 12 rebounds, 5 assists) deden ook een flinke duit in het zakje. Bij Antwerp waren de 23 punten van Demitrius Conger niet voldoende om een belle af te dwingen.

Van enig thuisvoordeel leek in deze halve finale geen sprake. Brussels won in Antwerpen het eerste duel (81-90). Antwerp kwam in de hoofdstad langszij (67-71), maar verloor nadien opnieuw in de Lotto Arena (71-74). De manschappen van Crevecoeur vonden net op tijd hun uitstekende thuisvorm terug. In de reguliere competitie wonnen de Brusselaars 16 van hun 18 thuismatchen. Brussels neemt het in de finale (best-of-five) op tegen titelverdediger Oostende. De kustploeg ontdeed zich in drie wedstrijden van Charleroi. De eerste wedstrijd staat voor woensdag 7 juni gepland.