Belgian Cats verliezen tweede groepsmatch met 68-62 tegen Italië

België en Italië waren aan elkaar gewaagd. De Belgian Cats, die voor het eerst konden rekenen op Emma Meesseman die donderdag teruggekeerd was uit de Verenigde Staten, stonden kort voor affluiten nog 52-58 voor, maar gaven de zege finaal uit handen. In de slotfase ging de thuisploeg op en over de Belgen.

"We hebben te veel hoogtes en laagtes gekend", analyseerde Belgian Cat Jana Raman na afloop. "Op twee momenten in de partij stonden we tien punten voor (17-28 en 47-55), maar toch gingen we uiteindelijk de boot in. We moeten zo'n voorsprong kunnen vasthouden. Maar we speelden al beter dan vrijdagavond tegen Rusland en er is nog ruimte voor vooruitgang." Vrijdag speelde België zijn eerste partij in Latina. De Belgian Cats verloren toen van Rusland met 57-48. Zondag om 15u30 staat de derde en laatste wedstrijd tegen de Hongaarse vrouwen op het programma.

België bereidt in Italië het Europees kampioenschap voor, dat van 16 tot 25 juni in de Tsjechische hoofdstad Praag zal plaatsvinden. Het is ingedeeld in een groep met Rusland, Montenegro en Letland. De Belgian Cats, die zich voor het eerst in tien jaar konden plaatsen voor het EK, begonnen hun EK-voorbereiding afgelopen weekend met twee thuiszeges tegen de Slovaken (59-56 en 66-57).

(Belga - foto Bart)