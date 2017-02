Belgian Cats basketballen in Ieper, Kortrijk en Wevelgem

"In de aanloop van het Europees kampioenschap in Tsjechië (van 16 tot en met 25 juni) spelen de Belgian Cats drie oefenwedstrijden", aldus Koen Umans. "Die vinden alle drie in West-Vlaanderen plaats. Op 2 en 3 juni spelen we telkens tegen Spanje, op 10 juni is Nederland de tegenstander. Tegen de Nederlandse meisjes zullen we in de sporthal van Ieper spelen, de Spaanse dames kijken we in zowel Lange Munte in Kortrijk als in De Schelp in Wevelgem in de ogen."

Dat is nog niet alles: de volledige voorbereiding op het komende EK, het eerste in tien jaar voor de Belgian Cats, vindt ook plaats in Kortrijk. "Met de stad Kortrijk hebben we goede contacten en we vinden daar bovendien een goede sportinfrastructuur", vervolgt de general manager. "Daardoor kwamen we bij deze stad terecht. In Kortrijk hebben we overigens een langetermijnovereenkomst afgesloten, want de kwalificatiewedstrijden voor het EK in 2019 worden daar afgewerkt."

in eigen provincie

De voorbije tijd was Braine de thuisbasis, maar daar komt dus nu verandering in. Terecht, want het gros van de Belgian Cats komt uit West-Vlaanderen. "Bij de nationale damesbasketbalploeg spelen inderdaad veel West-Vlamingen", beaamt Umans. "Emma Meesseman, Julie Vanloo, de zusjes Mestdagh, Kyara Linskens... Ann Wauters is intussen een halve West-Vlaamse en coach Philip is ook een West-Vlaming. Het is alvast leuk dat veel speelsters straks in hun eigen provincie zullen spelen."

(AXV)