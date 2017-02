BC Telenet Oostende plaatst zich voor de Europese kwartfinales

Na iets meer dan drie minuten hadden de Zuid-Fransen de Oostendse spaarpot van negen punten uit de heenmatch verbrijzeld: 12-2. Maar Katic en zijn ploegmaats bleven kalm. Met een driepunter zette Kesteloot de achtervolging in. Newbill en Katic hielpen mee om de 0-9-run te vormen. Meer zelfs, in de achtste minuut bracht Katic met zijn tiende punt de Oostendenaars aan de leiding: 15-17.

Vroeg in het tweede kwart plaatste Oostende opnieuw een 0-9-run. Boukichou, Gillet en Walden duwden van 20-22 naar 20-31 door. "We are BCO", schreeuwden de drie nagereisde supporters luid in het Palais des Sports. Van die voorsprong bleef slechts de helft (31-36) halverwege het duel over.

En nu de Russen

Pau wou na de rust meteen de schade herstellen maar Newbill, Djordjevic en opnieuw Katic hielden Oostende netjes voorop: 38-45. Na 44-45 werd het ook 44-52. Maar een driepunter van Lewis bracht de Fransen na 32' toch weer voorop: 57-56. Een technische fout voor coach Gjergja leverde Pau een vrijworp van Cooper en een bom van Lewis op. Pau herleefde: 61-56. Na korven van Katic en Djordjevic bouwden Lewis en Cooper een 66-60-kloof uit. Katic en Newbill milderden tot 66-65 maar toen hoorde Walden te snel zijn vierde en vijfde fout. Nog 3'14" op de klok. De stress nam toe. Pau stootte door tot 72-65 maar vijf vrijworpen aan 100 procent van Djordjevic in de zestien laatste seconden waren beslissend.

Op 8 en 15 maart speelt Oostende in de kwartfinales tegen Krasnoyarsk. Het Russische Krasnoyarsk, dat thuis met tien punten van het Turkse Büyukçemese gewonnen had, kwalificeerde zich na twee verlengingen. Krasnoyarsk hield bij een 104-96-eindstand twee punten van zijn bonus over. Geen nieuwe ontmoeting dus met ex-Oostendenaar Andrija Stipanovic, nu bij de Turken aan de slag.

(PR - Foto SD)