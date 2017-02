BC Oostende wint Beker van België voor vijfde keer op rij

Limburg United was de ploeg in vorm met zeven opeenvolgende zeges, maar BC Oostende liet zich niet verrassen. De kustploeg begon ijzersterk in Vorst en na nog geen twee minuten stond het al 0-7. Brian Lynch, coach van Limburg United (en de man van Kim Clijsters), had toen al zijn eerste time-out nodig. Oosten...