Justin Kohajda, 2m06, was dit seizoen actief in de basketschool en speelde in tweede klasse bij KBGO. "Justin is een hardwerkende center die mee in de rotatie op de 5-positie zal ingeschakeld worden. Hij tekende een contract voor één jaar", staat er te lezen op de website van Okapi Aalstar. Kohajda is een jeugdinternational, die vorig seizoen overkwam van Luik.

(OVG)