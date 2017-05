BC Oostende verkoopt collector's item voor het goede doel

Matt Gauthy, kunstenaar en BCO-fan, tekende de sterren van BCO in hun geel thuisshirt op een heel ludieke wijze. Vooraan houdt coach Dario Gjergja een beker vast. Naast hem laat kapitein Dusan Djordjevic een basketbal op zijn wijsvinger dansen. Het team poseert in vijf rijen met bovenaan Rasko Katic en Marko Keselj. De opbrengst van de verkoop van dit collector's item is integraal bestemd voor Fun4Kids, het goede doel van BC Oostende. Daarmee steunt BCO twee sociale projecten. Voor CKG Kapoentje organiseert BCO een zomerkamp. In Villa Rozerood ondersteunt BCO het verblijf van zorgkinderen financieel. Het T-shirt met deze karikaturen bestaat in vijf maten: één kindermaat en vier maten voor volwassenen: S, M, L en XL. Eén exemplaar kost 15 euro. Het is te koop in de fanshop en op niet-wedstrijddagen ook aan het loket van het arenasecretariaat.

(PR)