BC Oostende toont zijn sixpack op weg naar zesde titel op rij

BC Oostende voert zijn play-offcampagne onder de slogan Let's go for a #sixpack, waarmee de club zijn bedoelingen om een zesde opeenvolgende landstitel weergeeft. Het campagnebeeld met een mannentorso is op 22 verschillende plaatsen in Oostende te zien, onder andere aan wachthuisjes, bus- en tramhaltes. De kleinere affiches, die supporters gratis aan het loket van het arenasecretariaat kunnen afhalen, vormen het onderwerp van een fotowedstrijd. Foto's bij de grote of kleine sixpackaffiche mogen gepost worden op de Facebookpagina van BC Oostende. De inzender van de meest creatieve foto krijgt een duo-VIP-ticket voor een thuiswedstrijd naar keuze in de play-offs.

