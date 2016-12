BC Oostende sneuvelt op de meet tegen Straatsburg

Oostende beheerste het openingskwart in de luchtduels - Kesteloot haalde zelfs zes ballen in zeven minuten neer - maar keek toch tegen een minieme achterstand aan na tien minuten. De Fransen spraken het stevigst in het tweede wedstrijdschuifje. Strasbourg wiste eerst met een 0-8-sprint, waarvan twee bommen, de Oostendse 24-19-voorsprong uit. Daarna knalden de bezoekers bij 29-31 een 0-9-score in de mand. Leloup en Jaiteh dikten bij aanvang van het derde kwart aan tot 29-46, een maximaal veerschil van zeventien eenheden,. Newbill, Mwema en Katic beten snel van zich af: 42-48.

Na het halfuur (47-56) dichtten Gillet, Walden en Kesteloot met een bombardement de kloof: 58-58. Nadat de Fransen tot 60-65 wegsnelden, herleidde Walden in 17 seconden de kloof tot één puntje. Gillet bracht zijn team op gelijke hoogte op zeven seconden (65-65) van de buzzer. Na een vrijworp van Travis leverde de ultieme aanval van Walden niets meer op. Oostende blijft op de vijfde plaats in een poule met acht.

(PR)