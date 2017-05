BC Oostende plaatst zich voor de finale van de play-offs

Na 106 seconden opende Radenovic de score. Libert driepunterde naar 2-5. Katic en Kesteloot bogen die achterstand snel in 8-5-cijfers om. Een tweede bom van Libert bracht de Spirous opnieuw voorop: 10-12. In de achtste minuut maakte Salumu, die door lage rugpijn de vorige halve finales miste, zijn heroptreden. Oostende vatte het tweede quarter bij een 16-14-score met vijf andere spelers dan zijn basis aan. Beide teams hielden mekaar tot 21-19 in evenwicht. Boukichou en zijn maats realiseerden toen een indrukwekkende 14-0-run in 3'30". Boukichou had tien punten aangetekend, Djordjevic en Kuridza de twee andere korven. Schwartz reageerde even met een bom, maar op het rustsignaal beging hij een fout op de driepunterende Walden, die ook zijn vrijworp dankbaar benutte. Die Oostendse vierpunter leidde naar 41-22-cijfers halfweg het duel. Meteen de beslissende breuklijn.

Antwerp of Brussels?

Newbill overschreed snel (47-26) de twintiger-grens. De kustploeg gunde zijn opponenten geen enkele kans op een lichte terugkeer. Aan het halfuur was de averij (57-37) nog steeds zwaar. Met acht punten op rij opende Boukichou het vierde quarter: 65-39. Bommen van Marnegrave en Richardson herleidden de achterstand tot twintig punten. Woensdag 7 juni opent Oostende de finalereeks van de play-offs thuis tegen Antwerp Giants of Brussels.

(PR)