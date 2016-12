Zeiler Henri Demesmaeker uit Knokke haalt podium op WK voor de jeugd

Op het WK zeilen voor de jeugd (-19 jaar) in Auckland in Nieuw-Zeeland heeft Henri Demesmaeker (15) uit Knokke-Heist samen met de Gentse Isaura Maenhaut (18) de bronzen medaille behaald in de Nacra 15 klasse.