Zege voor Tamara Vereecke en Frederick Declercq in Dwars Door Ter Zee

Bij de dames liep veterane Tamara Vereecke (Jabbeke) direct aan de leiding. Ze kon zich handhaven in een groepje ervaren lopers en liep de 9km in 34'21". Ook veterane (D2) Maité Maes uit Oostende leverde een sterke prestatie. Ze werd tweede op 39 seconden, voor Sophie Tavernier en Fabienne Strubbe, beiden uit Oudenburg. Oostendenaar Marc Deweert was andermaal de sterkste bij de 60-plussers, voor Willy Lefevere (Oostende) en Luc Verschelde (Waregem).

Bij de heren kregen we een spannende strijd voor de zege. Oostendenaar Frederik Ameloot voerde de forcing in de eerste ronde. Hij werd in de tweede ronde bijgehaald en achtergelaten door veteraan Alain Geerts (Impe). Ook Geerts hield het niet vol tot op de streep. Neofiet Frederick Declercq uit Bredene, die pas dit jaar overgeschakeld is van voetbal naar atletiek, liep een sterke derde ronde. Hij sloot aan bij Geerts en in de slotkilometer had hij nog kracht genoeg om te demarreren. Hij won in 29'46", negen seconden rapper dan Geerts. Oostendenaar Kenneth Vanduyfhuys pakte op 35 seconden de derde plaats, voor Yordi Vanhee (Oostende) en de vroege vluchter, Frederik Ameloot.

De 7de wedstrijd van het Oostends Loopcriterium is de Keignaertloop in Zandvoorde is op vrijdag 26 mei om 19.30 uur.

(FRO)