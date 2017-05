Zege voor Evi Pieters en Thijs Vandermeersch in Keignaertloop Oostende

Bij de dames ging alle aandacht naar favoriete Evy Pieters. De turnlerares uit Eernegem, die 20 jaar geleden al deelnam aan de jeugdwedstrijden van het Oostends Loopcriterium, domineerde de wedstrijd. Na de eerste ronde had ze bijna één minuut voorsprong op haar dichtste achtervolger, veterane Tamara Vereecke (Jabbeke), de winnares van Dwars Door Ter Zee. Pieters liep de 6km in 21'24" en had daarmee meer dan twee minuten voorsprong op Vereecke. De derde plaats was voor Lore Haeve (Oostende), die Liesbeth Cappon (Torhout) en Nel Van Damme (Oostende) achter zich liet.

Marc Deweert (Oostende) was andermaal de snelste bij de 60-plussers, voor Willy Lefevere (Oostende) en Luc Vandriessche (Waregem).

Bij de heren zorgde Eernegemnaar Thijs Vandermeersch, de man van Evy Pieters, voor de verrassing. Van bij de start demarreerde hij weg van alle concurrenten. Na de eerste ronde had hij 100m voorsprong op favoriet Jetro Vanhecke (Oostende). Vandermeersch, die zijn eerste wedstrijd liep na blessure, verzwakte niet. Vanhecke slaagde er in dec tweede ronde niet in de kloof te dichten. Vandermeersch bleef op tempo en liep de 9km in 29'28". Jetro Vanhecke had als tweede 42 seconden achterstand op de winnaar. Veteraan Alain Geerts (Impe) pakte de derde plaats, op meer dan twee minuten, voor Frederik Declercq (Bredene) en Frederik Ameloot (Oostende).

De volgende wedstrijd van het Oostends Loopcriterium is de Vuurtorenloop op vrijdag 9 juni: afstand 7,7km of 11,6km, start om 19.30 uur. (FRO)