Zege voor Emely Butseraen en Jetro Vanhecke op Strandloop Oostende

Er waaide vrijdagavond een stevige bries over het sportstrand van Oostende, maar toch mochten de organisatoren van de strandloop 242 inschrijvingen noteren voor hun lastige wedstrijd. Twee of drie ronden beuken op de zeedijk en zwoegen op het strand, de Strandloop was de 11de wedstrijd van het Oostends Loopcriterium en de 7de wedstrijd van het Kustcriterium.