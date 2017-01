Zedelgemnaar Steven Rotsaert is tevreden met 14de stek in Dakar

"Dit was een mooie Dakar en een veertiende plaats is eigenlijk onverhoopt", stelt een tevreden Rotsaert. "In de Dakar is het simpel. Je start met als doel te finishen en elke dag moet je rijden voor wat je waard bent. Tegenslagen, verkeerde inschattingen en moeilijke navigatie horen daar bij. Als je daar niet tegen kan, blijf dan thuis. Het weer heb je niet in de hand dus daar moet je ook niet over lopen zeuren. Uiteraard had ik liever dagelijks gereden maar de realiteit was dat het niet mogelijk was. Dan moet je dat aanvaarden. De afgelopen week was er heel veel negativisme bij sommige deelnemers en dat stoort me. Als je met iets niet akkoord bent, dan meld je dat. Maar je moet mij eens uitleggen hoe iemand (Stacey) die niet deelneemt aan een rit, toch opgenomen wordt in een rituitslag. Dat gaat mijn petje te boven. Wij hebben bijna dagelijks in de top 20 gereden, op enkele uitzonderingen na. Vandaag eindigen we als veertiende zonder mekkeren of negativisme. Dat stemt me tevreden. In juni gaan we rond de tafel zitten en als we in dezelfde omstandigheden en met dezelfde afspraken in 2018 zouden kunnen starten, dan zit de kans erin dat we terugkomen."