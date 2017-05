Yves Ngabu en Grigoryan Razmik boksen thuismatch in Roeselare op zondag 4 juni

Zijn tegenstander wordt de Italiaan Mirko Larghetti. Daarnaast staan er nog 5 profkampen op de affiche waaronder het Belgisch kampioenschap bij de supervlieggewichten met die andere Roeselarenaar Grigoryan Razmik.

Filiep Tampere maakte de laatste maanden een echte lijdensweg mee. Zijn poulain Yves Ngabu zou op Paaszondag boksen voor de Europese titel EBU bij de cruiserweights tegen de Luikenaar Geoffrey Battello. Maar Battello haakte af omdat hij zogezegd gekwetst was. Ondertussen had Filiep al de hele organisatie op poten gezet en heel wat tickets verkocht. Een andere tegenstander leek niet direct tegen Yves Ngabu te willen of durven boksen op Paaszondag. Uiteindelijk stelde Filiep het kampioenschap uit tot Pinksterzondag. Yves Ngabu bokst dan tegen de Italiaan Mirko Larghetti, die 34 jaar is, 26 kampen bokste waarvan hij er 24 won (16 met KO). Yves heeft er 17 elitekampen op zitten die hij allemaal won.

Belgisch Kampioenschap

Grigoryan Razmik (coach Tampere) bokste 13 kampen, waarvan hij er 8 won en mag nu voor de Belgische titel bij de super vlieggewichten boksen tegen Memishishi Jaba. Denis Rosescu (Tampere) neemt het op tegen de Georgiër Levan Lukhutashvili, Hedi Slimani (Tampere) krijgt de Hongaar Zoltan Szabo als tegenstander en Samuel Kadje (Tampere) moet de Georgiër Irali Gvenetadze bekampen. De organisatoren zijn tevreden dat Gistelnaar Seba Steen (Tampere) tussen zijn studies door nog een keertje in de ring komt. Hij krijgt de ervaren Hongaar Gabor Kovacs als tegenstander. Er zijn ook nog 4 amateurkampen.

(IB - Foto Coghe)