Yves Ngabu bokst in eigen huis voor de Europese titel

"Boxing Team Houtland mag het Europees kampioenschap EE-EBU (de grootste bond) bij de cruiserweights organiseren", aldus Filiep Tampere. "Dat werd woensdag beslist. We hebben nu 75 dagen tijd om de kamp te organiseren. Waar en wanneer die zal plaatsgrijpen weten we nog niet. Daarvoor moeten we eerst rond de tafel gaan zitten met een aantal partijen. Ikzelf zou graag paaszondag, 16 april, voorstellen. Roeselare is kandidaat, tenminste als er dan die dag nog een locatie vrij is."

Voor hem zou het dan een échte thuismatch zijn

"Yves Ngabu is immers Roeselarenaar en voor hem zou het dan een échte thuismatch zijn. Maar het zou ook kunnen dat we het in de sporthal van Zwevezele organiseren als het in Roeselare niet kan. Nu moeten we eerst de organisatie financieel zien rond te krijgen."

Geoffrey Battello heeft er al 32 kampen op zitten, waarvan hij er 27 won (22 met knock-out). Yves heeft bokste en won 17 kampen, waarvan 12 met knock-out.

(IB)