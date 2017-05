Ypres Historic Rally viert 25ste verjaardag met tentoonstelling

In 1992 gaf de FIA groen licht tot het organiseren van historische rally's in het kader van de bestaande ERC-rally's. Dat ontging wijlen Frans Thevelin en zijn ambitieuze ploeg niet. Zij sprongen meteen mee op de wagen en organiseerden in 1993 een eerste Ypres Historic Rally in de schaduw van de 29ste editie van de Ypres 24 Hours Rally. Intussen is die historicrally een eigen leven gaan leiden en sinds 2000 is Boezinge de uitvalsbasis voor deze Europese gerenommeerde wedstrijd. In het kader van dit 25-jarig jubileum organiseert Superstage een tentoonstelling over 25 jaar Ypres Historic Rally.

600 foto's

De man achter deze organisatie is Gerard Ghesquiere, die in 2014 ook de expositie Ypres Rally 50 Years organiseerde. "De tentoonstelling wordt georganiseerd in het clublokaal de Zwaan in Boezinge, van 18 juni tot 25 juni", aldus Gerard Ghesquiere. "De expo is open op zondag 18, woensdag 21, vrijdag 23 en zaterdag 24 juni van 10 uur tot 20 uur, op maandag 19, dinsdag 20 en donderdag 22 juni van 14 tot 20 uur en op zondag 25 juni van 14 tot 18 uur. Op woensdag, vrijdag en zaterdag zijn wij open volgens de publieke opkomst tot ten laatste 22 uur. Er zijn zowat 600 foto's te bewonderen, alle affiches en rallyplaten en er is een archief voor ieder jaar. Er is een speciale hoek ingericht voor de lokale copiloot wijlen Serge Messine, er is de bekerkast van Gaby Goudezeune en we hebben een kast vol memorabilia. Buiten is er een permanente expo in een tent van zes tot acht wagens uit de rallywereld. Verder kan je ook een Speedsport bewonderen. Deze bolide werd in 1925 gebouwd in Schaarbeek en Georges Bouriano won er in 1926 mee op het circuit van Chimay."

Vernieuwingen

De rally zelf onderging volgens koersdirecteur Johan Taffin enkele kleine wijzigingen. "De klassementsproef in Boezinge is uit het wedstrijdbeeld verdwenen. Op vrijdag komt er een nieuwe proef in de plaats, die we twee keer zullen rijden: Zonnebeke. Zowel de Las Vegas Ypres Historic Rally, voorbehouden voor FIA-gehomologeerde wagens, als de Classic Ypres Rally rijden dezelfde proeven. Het grote rallyfeest op woensdag 21 juni blijft behouden. Dan genieten alle historic-rallyliefhebbers van 19 tot 22 uur van de shakedown in Boezinge. De voorbije jaren is die shakedown uitgegroeid tot een groots rallyfeest. Het is de ideale aanloop naar een spannend en hoogstaand rallyweekend in Ieper en omstreken."