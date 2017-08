Yannick Lefebvre en Tom Pelsmaekers tuimelen naar 27e plaats in 49er

Oostendenaar Yannick Lefebvre en zijn teamgenoot Tom Pelsmaekers hebben er een slechte dag opzitten op het Europees kampioenschap zeilen in de 49er-klasse. Een 16e en een 21 plaats in de regatta's van dinsdag deed hen in het klassement van de 13e naar de 27e plaats zakken.