Winst voor Mathijs Casteele en Hilde Hindryckx in Dwars door de Zilten

Het startschot voor de 3,5 kilometer werd om 19 uur gegeven. Daarin ging de zege bij de heren, net als vorig jaar, naar Robin Schuermans in een tijd van 10'53". De Geluwenaar kreeg op het podium het gezelschap van Mathias Hoornaert (11'01") uit Rumbeke en Gautran Halsberge (11'09") uit Wervik, die vorige donderdag nog de korte afstand van de Krottegemse Corrida op zijn palmares zette. Bij de dames stond er geen maat op de amper negenjarige Shanaya Schollaert, die op Krottegem al beslag legde op de tweede plaats. De Blankenbergse haalde het met een tijd van 13'41" voor de Rumbeekse Liesbeth Vandevelde (14'03") en de Hoogleedse Fran Beirens (14'14").

Lange afstand

Om 19.15 uur was de hoofdwedstrijd over 14 kilometer start gegaan. Daarin nam Mathijs Casteele al redelijk snel de maat van zijn concurrentie. De Kortrijkzaan haalde het uiteindelijk in een tijd van 46'53". De tweede plaats was na een verdienstelijke wedstrijd voor Pittemnaar Alexander Eggerick in 47'11". Daarachter woedde een hevige strijd en legde uiteindelijk Whytic Priem uit Roeselare met een sterke laatste ronde beslag op de derde plaats in een tijd van 47'43". Bij de dames stond er net als in de Krottegemse Corrida geen maat op Hilde Hindryckx. De Roeselaarse schreef Dwars door de Zilten op haar naam in een tijd van 57'41". Op het podium kreeg ze het gezelschap van Lies Deruddere (59'06") uit Wevelgem en Isabelle Vincke (1 uur 01'20") uit Kachtem.

(SM)

