Wie leidt er in de Petanque Cup?

Zoals jaarlijks werd het PKI (individueel kampioenschap) gespeeld in augustus in Oostende. Dit staat altijd garant voor een talrijke opkomst en dat was dit jaar niet anders. Er zijn vier categorieën en in totaal daagden zo'n 100 deelnemers op. Bij de Heren 50+ was de winnaar niet echt een verrassing: Luc Tiebergijn won de finale tegen Karel Peeters. Dames 50+ was eveneens een spannende eindstrijd en daarin won Fabienne Schatteman de finale tegen Annie Michel. Bij de heren jonger dan 50 waser een uiterst spannende finale waarin uiteindelijk Dietrich Vangeenberghe het heel nipt haalde van Yves Callebert. Dames jonger dan 50 was een prooi voor Sofie De Klerck, die Justine De Rore aan de kant zette.

PKI Heren jonger dan 50

1. Vangeenberghe Dietrich

2. Callebert Yves

3. Vandamme Koen, De Neve Nicholas

PKI Heren ouder dan 50

1.Tiebergijn Luc

2. Peeters Karel

3. Debouge Daniel, De Rore Karel

PKI Dames Jonger dan 50

1. De Klerck Sofie

2. De Rore Justine

3. Vandenbunder Karen, Van Acker Lindsay

PKI Dames Ouder dan 50

1. Schatteman Fabienne

2. Michel Annie

3. De Kunst Andrea, Ravays Frieda

TUSSENSTAND KW CUP HEREN 50+

1: Tiebergijn Luc: 112 punten

2: Beernaert Freddy: 83 punten

3: Verplancke Paul: 80 punten

4: Bruyneel Franky: 67 punten

5: Peeters Karel: 61 punten

6:Deweerd JP, Caudron Victor: 54 punten

8: Vanderhaeghe Geert: 50 punten

9:Vanhoutte Ronny: 49 punten

10: Mannechez Dominique: 46 punten

11: De Temmerman Christian: 40 punten

12: Decloedt Eddy, De Doncker Joseph: 39 punten

14: Laureyn Geert, Wets Eddy: 37 punten

16: Debouge Daniel, Ameye Johan, Rogier Daniel: 36 punten

19: Blommaert Francois: 32 punten

20: Standaert Rudy: 29 punten

21: Vanhollebeke Jacques, Andries Jurgen, Minnaert Patrick: 27 punten

24: Senaeve Luc: 25 punten

25: Devoldere staf: 24 punten

26: Gilbert Andre: 22 punten

27: Rogge Willy, Monte Martin, Vandamme Patrick: 18 punten

30: Deschacht Marc, Vercruysse Erik, De Rudder Mario, De Rore Karel,

De Hertog Frank: 16 punten

35: Slosse Freddy, De Bolle Georges, Cousin Alfred, Tant Luc, Heyerick Hans: 15 punten

40: Lefevre Eddy, Dequidt Frank: 13 punten

42: Duthoit Peter, Isselee Johan, Brandt Chris, Braekeveld Jan, Vanhoutte Albert,

Eggermont Tony: 12 punten

48: Szcudlinski Gerard, Cockx Edouard, Van Camp Michel:10 punten

51: Meskens Leopold, Michiels JP, Sweers Alexandre, Loosveld Wally, Collewaert

Theo, De Smet Lieven, Callebert Willy, De Smul Dirk: 9 punten

59: Deschepper Daniel, Vandenbosch Maurice, Santini Bruno, Bonte Pol, Broothaers Bernard,

Rombouts jean-jacques, Van Loock Julien, Vanmaele Pedro,Donnet JY: 8 punten

67: Hovelacq Thierry, Bonny Roger, Dhondt Patick, Pietercelie Alain: 7 punten

71: De Neve Henk, Vens Patrick, Callebert Filip, Malfrere Gerrit, Diercksens Christian, Daveloose

Fernand, Paelinck Paul, Robert Raymond, Closset JJ, Verhoeye Christian, Bolle Jos, Desmedt

Marc, Brion Chris, Van Herck Peter, Degroote Ronny, Kints Martin, Capelier James, Vens

Claude, Demol Willy, Devos Ivan, De Langhe Noel, Vigne Hubert, Naessen Eric: 6 punten

94: D'hondt Danny, Libbrecht Francies, Ingelbrecht Michel, Malfait Freddy,Misseghers Freddy,

Khirat Naim, Haeseleer Guy, Wauters Paul: 5 punten

102: Beuselinck Luc, Bostyn Filip, Meyers Norbert, Carel Andre, Bonte Lucien, Vandenberge Rik,

Vercammen ernest, Arnouts Jean, Herbits Jean, Declerck Marc, Lorson Jean, Radelet Yvan,

Monteyne Johan, Hoste Eric, Bataille Marcel, Parmentier Bernard, Delaney Brian, Amey JM,

De Weerdt Franky, Cornelis JM, Van Clapdorp Francois, Barbieux Ghislain, Thabert JP,

Vleminckx Helmut, Vandekerhoven Eric, Auge Pascal: 4 punten

127: Vandamme Luc, Peeters Eric, Compernolle Johnny, Renotte Philippe, Ghyselen Alfons,

Michels JP, De Plancke Marc, De Backer Ludo, Minnekens Christian, Collard Leon, Coquel Joel,

Tvango Jacques, Wallez JM, Vermeersch Alex, Van Cladurp, Francois, Everaard Guy, Heymans

Patrick,, Binst Jos, Buelens Daniel, Wauters Paul, Riva Lino, Mouton Geert, Keukelaire Dirk,

Breine Roland, Demeulenaere Philippe: 3 punten

152: Destercke Christian, Lemoine Serge, Frankcx Didier, Vaneeghem Jef, Vanveltem Marcel,

Mertens Alain, Poupon Alain, Dujardin Michel, Neyts Lucien, Drobczynski Christian,

Tanghe Lieven, De Smedt Marc, Vanderheeren Patrick, Derijcke

Germain, De Backer Ludo, Van Velthem Marcel: 2 punten

TUSSENSTAND KW CUP HEREN JONGER DAN 50

1: Vangeenberghe Dietrich: 77 punten

2: De Groote Nick: 76 punten

3: Callebert Yves: 67 punten

4: Rosseeuw Kristof: 56 punten

5: Verplancke Dieter: 54 punten

6: Vancauwenberghe Tibo, Heyerick Ward: 50 punten

8: Dubois Johan, Hennion Kenneth, Uyttenhove Steven: 48 punten

11: Deburchgraeve Stefaan: 43 punten

12: Heinderson Glenn: 35 punten

13: Vandenbusche Ryan: 34 punten

14: Buyck Jonas: 31 punten

15: De Neve Nicholas: 28 punten

16: Slingeneyer Manu, Vanloocke Vincent: 24 punten

18: Cuypers Pim: 23 punten

19: De Neve Simon: 22 punten

20: Lagrou Kenney, Vandamme Koen, Vandepitte Remi, Mathieu Vens: 21 punten

24: Decamps Jim, Hoflack Gunther: 20 punten

26: Dusselier Philippe, Waelkens Stijn: 19 punten

28: Verslijppe Wesley, Lombard Christophe, Maertens Tom, Benoit Kristof: 15 punten

31: Deneir Thijs: 13 punten

32: Boerjan Lothar, Van Es Steve, Vanloocke Pierre-Louis: 12 punten

36: Devreker Jo, Bailly Gino, Devisch Jeroen: 10 punten

39: Alleman Herwin, Vandelanoitte Maxim: 8 punten

41: Verbeke Johan, Verbeke Brent, Dhondt Kevin: 7 punten

44: Christiaens Patrick, Callebert Guy, Regelbrugge Jorn, Cockx Christophe, Baelen Andre : 6 punten

50: Vervaeke Luc, Van Biervliet Christophe, Decouttere Timothy, Soubry Edwin, Porez David, Deschuyter Bjorn, Vandepitte Vincent: 4 punten

57: Baert Bjorn, Cappeleire Gino, cousin Vincent, Marijse Francies: 3 punten

61: Maertens Bart: 2 punten

TUSSENSTAND KW CUP DAMES 50+

1: Schatteman Fabienne: 74 punten

2: Michel Annie: 51 punten

3: De Kunst Andrea: 46 punten

4: Boonaert Lucrese: 42 punten

4: Luchie Elianne, Dochy Sonja: 36 punten

3: Hellemans Carine, Peirlinck Ghislaine: 32 punten

5: Demeulenaere Frieda, De Paepe Christa: 27 punten

6: Witdouck Maria, Maene Linda, Allaert Elianne,

De Witte Monique, Demeulenaere Frieda, ravays Frieda: 24 punten

9: Van San Paula: 22 punten

11: Van Kwikkelberghe Blanche, Huyghe Lucrese: 21 punten

12: Van Elslander Roos: 20 punten

14: Hoozee Linda: 19 punten

15: Laeremans Katrien, Deley Claudine: 18 punten

19: De Loof Audrey, De Schepper Monique, Vannieuwenhuyse Mady, Laforce Christine, Mouton

Regine, Knockaert Aline : 15 punten

23: Vanoverbeke Rita, Stevens Oscarine, Ghesquiere Vera, Tanghe Els, Verplancke Anne-Mie,

Beernaert Rosa, Loosveld Roberte, De Witte Veronique, Hoste Odette: 12 punten

31: Broutin Liliane, Bailliere Sonja, Felies Josephine, Lauwers Maria: 9 punten

37: De Lille Marijke, Degueldre Marianne, Seys Rita: 8 punten

39: Dasseville Anita, Demeuse Yvette, Gomy Marguerite, Ottemans MT, Devriese Martine,

Impens Nancy, Sonjeau Jeanine, Bauwens Marita, Vervaet Marie-Jeanne, vanlangendonck

natacha, Duprez Christine, De wulf mj, De Greef Rosette, Delaere Ingrid,: 6 punten

51: Masselise Rita, De Knuyt Francine, Boucher Jacqueline, Deboes Caroline, Kesteloot Nicole, De

Baets Miranda, Crombez Gerda, Vanneste Linda: 4 punten

52: Meulebroucke Viviane, Van Lanschoot Denise: 3 punten

57: Foucart Suzy, Vanhove Nadia, Godichaux Jeaninne, Voeten Jenny,

Vanoverbeke Rita, Verijser Simonne, Fockenoy Yolande: 2 punten

TUSSENSTAND KW CUP DAMES JONGER DAN 50

1:De Klerck Sofie: 45 punten

2: Van Acker Lindsay: 43 punten

3: Vandenbunder Karen: 42 punten

4: Deborchgrave Veronique: 32 punten

5: De Rore Justine: 25 punten

6: Devroe Nathalie: 22 punten

7: De Preetere Liesbeth: 21 punten

8: Vanhollebeke Veronique: 18 punten

9: Hoevenaar Valerie: 17 punten

10: Wyckhuys Joke: 15 punten

11: Peeters Karen, Vilain Sylvie: 9 punten

13: Dols Judith: 8 punten

14: Vandendriessche Ellen, Expeels An, Vermeulen Ellen: 6 punten

17: Dondt Valerie: 4 punten