West-Vlaamse zwemofficials in de bloemetjes gezet in Brugge

De Vlaamse Zwemfederatie, provincie West-Vlaanderen, maakte van de gelegenheid gebruik om de vele zwemofficials in onze provincie te bedanken voor hun inzet. "We zijn daar enkele jaren geleden als enige in Vlaanderen mee gestart", weet waarnemend voorzitter Danny Uyttersprot.

"Sindsdien is enkel Oost-Vlaanderen ons gevolgd om voor de officials iets te doen. We kregen heel wat nieuwe mensen. Enkele zijn gepromoveerd. Er zijn er ook die aan het examen kamprechter deelnamen. Niet gemakkelijk. Momenteel is er nog één iemand die aan de praktische proeven en de stage zal beginnen. Aan de andere vraag ik om niet op te geven. We kunnen zeker nog enkele kamprechters gebruiken."

De officials kregen allen een fles cava en een paar oordopjes die ze vooral als bescherming tijdens de vele zwemwedstrijden kunnen gebruiken.

(ACR)