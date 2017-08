West-Vlaamse zwemclubs verzamelen medailles op BK zwemmen

Het zwemseizoen werd in het weekend traditioneel afgesloten met het Belgisch kampioenschap + 15 jaar per categorie, dit jaar opnieuw het olympisch zwembad Wezenberg in Antwerpen. Pieter Timmers, Kimberly Buys en Louis Croenen waren er omwille van hun deelname aan het WK niet bij. Camille Bouden (ZB) en Edith Mattens (KZK) bezorgen hun clubs drie keer goud. Viktor Ardenoy (BZK) verrast bij de heren.