West-Vlaams duo Vandenbussche-Colpaert naar halve finales EK roeien voor junioren

Tristan Vandenbussche (Brugse TR) en Marlon Colpaert (KRSN Oostende) hebben zich zaterdag op het EK roeien voor junioren in het Duitse Krefeld in hun dubbeltwee via de herkansing geplaatst voor de halve finales.