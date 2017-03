Het slechte weer was de oorzaak. De hevige regenval op het middaguur zorgde voor een drassig, modderig parcours. Meulebeekse dames Lien Dutoit (dames seniores) en Sophie Tuttens (dames sportiva's) zegevierden in hun reeks. Ook het podium bij de jongens pupillen (2006-2007) was met winnaar Stef Ketels en derde Chiel Michielsens Meulebeeks getint. Xander Ninclaus van AV Ingelmunster werd tweede.

Bij de volkscross kwamen 151 atleten aan de start.

(dede)