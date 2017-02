Wat we nu al (bijna) zeker weten over de McLaren van Stoffel Vandoorne

Het goeie nieuws: de McLaren waarmee Stoffel Vandoorne in maart aan de start komt van het Formule 1-seizoen zal ongeveer 3 seconden sneller zijn dan vorig jaar. Het slechte nieuws: de rest van de auto's ook, met dank aan de reglementswijzigingen die snellere chrono's opleveren.

Oranje is het nieuwe grafietgrijs

Bij McLaren wordt meest uitgekeken naar de kleur waarin het chassis gespoten zal zijn. Vorig jaar was dat grafietgrijs, dit jaar gonst het van de geruchten dat het team overschakelt op oranje, de legendarische kleur waarin de McLarens van 1968 tot 1971 geschilderd waren. Die oranje verf werd sindsdien enkel nog uit het rek gehaald voor enkele testritten in 1997 en 2006.

Breder

Los van de kleur, zal de McLaren er volgens de ontwerpers een pak agressiever uitzien dan in 2016: niet alleen de bredere Pirellibanden springen in het oog, ook het chassis zelf mag terug van 1m80 uitdijen tot 2 meter, wat van 1997 geleden is. De bredere en lagere achtervleugel maakt het plaatje af. Dat alles leidt tot snellere rondetijden en zwaardere g-krachten waaraan ook Stoffel Vandoorne in de bochten zal worden blootgesteld. Dit is hoe Vandoorne zich voorbereidt op het fysiek meest intensieve seizoen:

Stoff shares how he's preparing for the '17 season, labelled as one of the most physically demanding in #F1 history: https://t.co/DkCG365rCt pic.twitter.com/98fH0bB7NF -- McLaren (@McLarenF1) 28 januari 2017

MCL32

In het tussenseizoen moet je het qua informatie doen met de kruimels, zoals de naam die de wagens krijgen. De McLaren van 2017 is "MCL32" gedoopt. Een breuk met een traditie die teambaas Ron Dennis in 1981 introduceerde, waarbij de naam bestond uit 'MP4' met een volgnummer (zo heette de bolide vorig jaar de McLaren MP4-31). Met het ontslag van Ron Dennis in 2016 wordt ook de MP4-naamgeving aan de deur gezet. MP4 stond trouwens voor 'Marlboro-Project Four', na de ondergang van de tabakssponsoring gewijzigd in 'McLaren Project Four'.

Honda

Na 2 teleurstellende jaren sleutelt motorleverancier Honda onder de motorkap: Honda zegt lessen te hebben getrokken uit de voorbije 2 seizoenen en heeft haar motorblok volledig onder handen genomen. In 2015 eindigde McLaren-Honda op een teleurstellende negende plaats bij de constructeurs, vorig jaar won de Honda al aan betrouwbaarheid en klom McLaren op naar de zesde plek. Het is koffiedik kijken hoe performant de krachtbron in 2017 wordt. Stoffel Vandoorne verschijnt aan de start met het nummer 2, het nummer waarmee hij zijn carrière startte in eenzitters. Zijn ploegmaat Fernando Alonso heeft nummer 14. Het is pas sinds 2014 dat rijders hun eigen nummer mogen kiezen. Eens gekozen, slepen ze het voor de rest van hun loopbaan mee. Toen Vandoorne in 2016 de gewonde Fernando Alsonso verving in Bahrein, was dat onder het tijdelijke nummer 47 (dat invallers mogen gebruiken).

Test

De nieuwe McLaren waarin Vandoorne en Alonso zullen racen, wordt dus op vrjdag 24 februari voorgesteld in het McLaren hoofdkwartier in Woking. Testritten met de nieuwe wagen vinden plaats in het Spaanse Barcelona van 27 februari tot 2 maart en van 7 maart tot 10 maart. Op vrijdag 24 maart gaat het om de knikkers: dan starten de eerste oefenritten in het Australische Melbourne in aanloop naar de Grand Prix Van Australië, die zondagochtend 26 maart om 8 uur (onze tijd) start. (Bart Vanacker)