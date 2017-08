Wannes Van Laer werd in de vijfde regatta 35ste (een uitslag die voorlopig wegvalt) en in de zesde twintigste. Hij totaliseert 67 punten. De Australiër Matthew Wearn leidt met 17 punten. Sam Vandormael is 37e en William de Smet 41ste.

Levi Slap en Tom Pelsmaekers staan twaalfde in de 49er, net als Henri Demesmaeker en Anouk Geurts in Nacra 17. De races, die duren tot zondag (13 augustus), zijn een voorbereiding op het WK dat volgende zomer (30/7-12/8) plaatsvindt in de Deense havenstad.

(Belga)