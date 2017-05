Volledig West-Vlaams podium bij de zijspannen in Herzele

MCLB was op 21 mei te gast in het Oost-Vlaamse Herzele op het spektakelcircuit Hof Ter Goten, met 415 piloten op de afspraak en een groot aantal toeschouwers. Het werd een grote topper in schitterende weersomstandigheden.