Vier West-Vlamingen zijn vlotjes door de eerste dag geraakt in Dakarrally

"De eerste rit was meteen een zeer hete en tegelijk ook een afwisselende", zegt Dave Ingels. "Zand, gravel, modder, glooiend en snel. Alles wat een rit moest hebben, was erin verwerkt. In de cabine moesten we aardig uit ons kot komen maar dat is wel leuk. Iets over halfweg passeerden we de modderstrook waar links Charly Gotlib en rechts Noël Essers zich hadden vastgereden. Essers was net bevrijd maar de truck van Gotlib zat nog met de buik in de modder. Nadat ik probleemloos de modderstrook had genomen, reed ik achteruit om Gotlib te helpen. We hebben wel wat tijd verloren omdat de sleeplift nog niet klaar lag. Intussen reed ook nog een Nederlands team zich vast. Die hebben we dan ook maar geholpen."

Steven Rotsaert tevreden over eerste rit

Steven Rotsaert (MAN) uit Zedelgem is samen met zijn teamgenoten Joeri Christian (Oostende) en Thomas Stroo (Brugge) goed aan de 39e Dakar begonnen. Na de openingsrit staan ze op de 22e plaats, op nog geen vijf minuten van de leider. De truckpiloot is tevreden met zijn prestatie. "De warmte was de grootste tegenstander. Bij momenten was het echt niet te doen. De temperatuur in de cockpit liep op tot boven de 50 graden Celsius", reageerde Rotsaert.

"Er was geen zuchtje wind. Het was echt afzien. De rit werd veelal gereden tussen de bomen en op slechte veldwegen. Af en toe had het veel weg van een behendigheidsproef, maar al bij al ben ik tevreden met onze prestatie. We hebben ons eigen tempo kunnen rijden en de wagen is net ongeschonden in het bivak geparkeerd. Straks even het dagelijks nazicht doen, zodat we klaar zijn voor morgen. Het wordt een lange dag met eerst een verbindingsrit van goed 400 kilometer, gevolgd door een klassementsrit van 284 kilometer."

(Belga)