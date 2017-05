VIDEO Haventriatlon in Zeebrugge laat sportievelingen over viaduct van de A11 lopen

Dit weekend staat de Haventriatlon op het programma in Zeebrugge. Met de A11 in aanbouw kreeg de organisatie een prachtige kans om een uniek en eenmalig parcours uit te tekenen op deze snelweg. Woensdag werd het parcours door een schare uitverkorenen een stukje ingelopen. Burgemeester Renaat Landuyt, gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht, dokter Nicolas Muller en een paar journalisten hadden hun loopschoenen aangetrokken en testten het nieuwe asfalt grondig uit. "Dit loopt fantastisch", lachte de burgemeester. "Het is werkelijk een unieke ervaring om hier voor het eerst te kunnen lopen en na dit weekend waarschijnlijk ook voor de laatste keer."

Triatlon volzet

"Hopelijk zit het weer mee", klinkt het bij Lambrecht. "En mogen we een hele rits Bruggelingen verwelkomen, want voor de Havenloop over acht en zestien kilometer is er nog altijd plaats." Zij die willen meedoen aan de Haventriatlon en nog niet ingeschreven zijn, zijn eraan voor de moeite. De kaap van 400 deelnemers is al een tijdje overschreden en er kan niemand meer bij. Voor de Havenloop kan wel nog ingeschreven worden. De opbrengst daarvan gaat deze naar het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening (IMDH) om de werking van de MUG-helikopter van West-Vlaanderen te ondersteunen.

(GD/JVM)