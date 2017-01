Veerle Beernaert is nu ook lid van de 100 Marathonclub

In 2006 kreeg Veerle Beernaert, afgezien van enkele pogingen start to run, de loopmicrobe echt te pakken. Op 15 april 2007 liep ze dan in Rotterdam haar eerste marathon. Bijna tien jaar later heeft de 47-jarige laborante haar 100ste marathon afgewerkt. Die liep ze vanmiddag in Genk, in de Louis Persoons Memorial Marathon.

Veerle kreeg van de organisatie startnummer 100 toegewezen en kreeg na haar finish ook nog een attentie: een grote taart met het getal 100 op. Veerle had vooraf aangegeven dat haar tijd onbelangrijk was, maar wou toch onder de 4 uren blijven. En daarin slaagde: ze finishte in 3u52'. Volgend weekend loopt ze met de Kristallmarathon in Duitsland al nummer 101.