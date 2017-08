Veel volk voor Kampioenschap van West-Vlaanderen Motorcross in Oostrozebeke

Team Verbrugghe en co verzorgde opnieuw het ganse circuit, rennersparken en parkings tot in de puntjes zodat het een heel grote topper werd. Op zaterdag met 120 jeugdrijders op de afspraak plus de speciale reeksen voor Zijspannen-niet vergunninghouders en gelegenheidsrijders, waar ze met liefst 48 karren de inschrijvingstafel passeerden. Op zondag namen 330 piloten deel zodat het opnieuw drummen werd aan het starthekken in diverse reeksen.

