Tussenstanden na de achtste manche van de KW Cup Petanque

Er waren 38 ploegen ingeschreven en deze keer werd in tripletten gespeeld. Er was een sterke bezetting aanwezig van over heel Vlaanderen. Heel wat nationale en federale spelers waren aanwezig op dit tornooi en dat resulteerde in hoogstaand petanque. De toeschouwers werden beloond met het geleverde spel. We kregen een finale tussen Dimitri Keulemans, Nicky Kockx en Jonathan Jorissen tegen JM Acardo, Monsour en Catino. De Jongeren haalden het in de finale en werden de verdiende winnaars van het tornooi. De winnaars van de KW CUP eindigden op een respectievelijke vierde plaats: Stefaan Deburchgraeve, Fabienne Schatteman en Dominique Mannechez. De volgende etappe wordt gespeeld in Nieuwpoort op zondag 6 augustus.

