Toekomst stratenloop Geluwe blijft onzeker

Na een oproep via de Facebookpagina 'Dwars door Geluwe blijft bestaan' vond vrijdagavond in de cafetaria van Ter Linde een infovergadering met het oog op de overname van het evenement plaats. Er waren helaas maar zeven aanwezigen. De politici stuurden hun kat. Sommigen waren op een nieuwjaarsreceptie. Volgende maand is er een laatste poging.

